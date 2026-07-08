Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Diner durch Sicherheitsmitarbeiter gestört - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Mittwoch, den 08.07.2026, kam es gegen 02:07 Uhr zu einem Einbruch in ein Diner an der Dieselstraße in Meppen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Während der Tatausführung wurden sie von einem Sicherheitsmitarbeiter überrascht und flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Liebigstraße. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Ob die Täter Diebesgut erlangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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