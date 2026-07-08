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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Kupferkabel aus Kiesgrube gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Wilsum (ots)

Am Samstag, den 04.07.2026, kam es zwischen 14:04 Uhr und 14:15 Uhr an der Kiesstraße in Wilsum zu einem Diebstahl auf dem Gelände einer Kiesgrube.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Täter mit einem Pkw das Gelände und entwendete aus einer Scheune rund 100 Meter Kupferkabel. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem Tatfahrzeug um einen silbernen Citroën Berlingo mit niederländischem Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zum Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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