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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Zwei Pedelecs aus Lagerhalle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Börger (ots)

Zwischen Montag, dem 06.07.2026, 22:00 Uhr, und Dienstag, dem 07.07.2026, 07:25 Uhr, kam es an der Straße Nordkamp in Börger zu einem Einbruch in eine Lagerhalle.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Halle und entwendeten dort zwei Pedelecs. Der entstandene Schaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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