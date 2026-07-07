Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Eigentümer/in gesucht
Nordhorn (ots)
Die Polizei Nordhorn hat ein Fahrrad sichergestellt. Dieses wurden am 29. Juni in der Fennastraße aufgefunden. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Herrenrad der Marke Gazelle (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/309-0 entgegen.
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