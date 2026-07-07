POL-EL: Nordhorn - Eigentümer/in gesucht

Emsbüren (ots) - Am Montag, den 06.07.2026, kam es gegen 18:30 Uhr im Bereich der Straße Bernte in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Radrennfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 29-Jährige mit seinem Rennrad einen Wald- / Wiesenweg in Richtung der Straße Bernte. Er beabsichtigte, die Straße geradeaus in Richtung der Straße "Zum Moor" zu überqueren. Dabei ...

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