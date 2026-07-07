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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Eigentümer/in gesucht

POL-EL: Nordhorn - Eigentümer/in gesucht
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Nordhorn (ots)

Die Polizei Nordhorn hat ein Fahrrad sichergestellt. Dieses wurden am 29. Juni in der Fennastraße aufgefunden. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Herrenrad der Marke Gazelle (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/309-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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