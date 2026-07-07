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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Radrennfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Emsbüren (ots)

Am Montag, den 06.07.2026, kam es gegen 18:30 Uhr im Bereich der Straße Bernte in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Radrennfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 29-Jährige mit seinem Rennrad einen Wald- / Wiesenweg in Richtung der Straße Bernte. Er beabsichtigte, die Straße geradeaus in Richtung der Straße "Zum Moor" zu überqueren. Dabei missachtete er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrt einer von links kommenden 33-jährigen Fahrerin eines Volvo V40, die die Straße Bernte in Richtung der L 40 befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Radrennfahrer erlitt mutmaßlich schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 33-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

An dem Rennrad sowie dem Pkw entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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