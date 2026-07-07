Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Kupferrohre und Wasseruhren aus Mehrfamilienhaus gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstag, dem 04.07.2026, 12:00 Uhr, und Montag, dem 06.07.2026, 13:22 Uhr, kam es an der Neuenhauser Straße in Nordhorn zu einem Diebstahl aus einem Mehrfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Kellerbereich sowie im ersten Obergeschoss durchtrennten und entwendeten sie Kupferrohre und Stromkabel. Darüber hinaus wurden mehrere Wasseruhren samt zugehöriger Installation ausgebaut und gestohlen.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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