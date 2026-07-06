Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schaufensterscheibe eingeworfen - Schmuck entwendet

Lingen (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2026, kam es gegen 00:48 Uhr an der Marienstraße in Lingen zu einem Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Schmuckgeschäft. Anschließend entwendete er den im Schaufenster ausgestellten Schmuck und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 11.500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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