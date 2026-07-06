PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Schaufensterscheibe eingeworfen - Schmuck entwendet

Lingen (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2026, kam es gegen 00:48 Uhr an der Marienstraße in Lingen zu einem Einbruchdiebstahl in ein Juweliergeschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Schmuckgeschäft. Anschließend entwendete er den im Schaufenster ausgestellten Schmuck und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 11.500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 08:02

    POL-EL: Werpeloh - GPS-Technik von Traktor gestohlen - Polizei sucht Zeugen

    Werpeloh (ots) - Zwischen Freitag, dem 03.07.2026, 18:00 Uhr, und Samstag, dem 04.07.2026, 06:30 Uhr, kam es an der Sünnekampstraße in Werpeloh zu einem Diebstahl auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Traktor der Marke John Deere einen auf dem Fahrzeugdach montierten GPS-Empfänger einschließlich Modem und Halterung. ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 10:32

    POL-EL: Papenburg - Zwei Menschen verlieren bei schwerem Verkehrsunfall ihr Leben

    Papenburg (ots) - Am Sonntag, den 05.07.2026, kam es gegen 03:05 Uhr im Kreuzungsbereich der Rheiderlandstraße (L51) und der Gutshofstraße (K106) in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 66-jähriger Fahrer eines Opel Corsa sowie eine 26-jährige Fahrerin einer Mercedes C-Klasse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren