Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - GPS-Technik von Traktor gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Werpeloh (ots)

Zwischen Freitag, dem 03.07.2026, 18:00 Uhr, und Samstag, dem 04.07.2026, 06:30 Uhr, kam es an der Sünnekampstraße in Werpeloh zu einem Diebstahl auf einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Traktor der Marke John Deere einen auf dem Fahrzeugdach montierten GPS-Empfänger einschließlich Modem und Halterung.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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