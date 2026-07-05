Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Menschen verlieren bei schwerem Verkehrsunfall ihr Leben

Papenburg (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2026, kam es gegen 03:05 Uhr im Kreuzungsbereich der Rheiderlandstraße (L51) und der Gutshofstraße (K106) in Papenburg zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 66-jähriger Fahrer eines Opel Corsa sowie eine 26-jährige Fahrerin einer Mercedes C-Klasse die L51 aus Richtung B70 kommend. Beide beabsichtigten, bei Grünlicht nach links in die K106 abzubiegen.

Zeitgleich näherte sich ein 21-jähriger Fahrer eines Ford Tourneo auf der L51 aus entgegengesetzter Fahrtrichtung (L51 in Richtung B70). Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem abbiegenden Opel Corsa. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen den Mercedes geschleudert. Der Ford kam erst mehrere hundert Meter hinter der Unfallstelle zum Stillstand.

Der 66-jährige Fahrer des Opel sowie eine 28-jährige Mitfahrerin erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Eine 27-jährige Mitfahrerin wurde von Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit und nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Der 21-jährige Fahrer des Ford sowie seine 22- und 33-jährigen Mitfahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der 21-jährige Fahrer und der 22-jährige Mitfahrer konnten das Krankenhaus bereits am Sonntagmorgen wieder verlassen. Der 33-jährige Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen und befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung.

Die 26-jährige Fahrerin des Mercedes erlitt leichte Verletzungen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim 21-jährigen Fahrer des Ford ergab einen Wert von 1,93 Promille. Es wurde u.a. eine Blutprobe entnommen.

Neben mehreren Rettungswagen, einem Rettungshubschrauber und Notärzten waren die Freiwilligen Feuerwehren Papenburg-Obenende und Papenburg-Untenende mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften im Einsatz.

Die Rheiderlandstraße (L51)/Gutshofstraße (K106) ist im Bereich zwischen der Diekhausstraße und Bethlehem derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

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