Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Polizei sucht Zeugen nach gefährlichen Fahrmanövern eines Cross-Motorradfahrers

Sögel (ots)

Die Polizei Sögel bittet Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich nach mehreren mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdungen im Ortskern von Sögel zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein inzwischen identifizierter 16-jähriger Fahrer eines Cross-Motorrades zwischen Samstag, dem 04.07.2026, 22:00 Uhr, und Sonntag, dem 05.07.2026, 02:30 Uhr, im Ortsgebiet durch seine Fahrweise wiederholt andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Zudem gingen in diesem Zusammenhang insgesamt neun Meldungen wegen Ruhestörungen bei der Polizei ein.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem Jugendlichen ein Atemalkoholwert von 0,74 Promille festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es während der Fahrt zu mehreren gefährlichen Situationen und riskanten Überholmanövern. Bislang haben sich jedoch keine konkret betroffenen Verkehrsteilnehmer bei der Polizei gemeldet. Nach Hinweisen sollen sogar zwei Personen nach einem Beinahe-Unfall aufgrund eines Schocks medizinisch behandelt worden sein.

Die Polizei bittet daher insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Cross-Motorradfahrers gefährdet wurden oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

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