Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Einbruch in Pizzeria - Täter flüchtet mit Fahrrad

Lähden (ots)

Am Samstag, den 04.07.2026, kam es gegen 04:30 Uhr an der Straße Am Markt in Lähden zu einem Einbruch in eine Pizzeria.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren begab er sich direkt zur Kasse und entwendete daraus Bargeld. Anschließend verließ er das Gebäude und flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge beobachtete den Einbruch sowie die Flucht des Täters und verständigte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell