PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Einbruch in Pizzeria - Täter flüchtet mit Fahrrad

Lähden (ots)

Am Samstag, den 04.07.2026, kam es gegen 04:30 Uhr an der Straße Am Markt in Lähden zu einem Einbruch in eine Pizzeria.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Im Inneren begab er sich direkt zur Kasse und entwendete daraus Bargeld. Anschließend verließ er das Gebäude und flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Ein Zeuge beobachtete den Einbruch sowie die Flucht des Täters und verständigte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 18:37

    POL-EL: Haren - Scheunenbrand verursacht hohen Sachschaden

    Haren (ots) - Am Samstag, den 04.07.2026, kam es gegen 06:13 Uhr an der Straße Hinterm Busch in Haren zu einem Brand einer Scheune. Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 17:56

    POL-EL: Meppen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der B402 schwer verletzt

    Meppen (ots) - Am Samstag, den 04.07.2026, kam es gegen 15:14 Uhr auf der B402 bei Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 74-jähriger Fahrer eines VW Golf sowie ein 61-jähriger Fahrer einer Kawasaki in dieser Reihenfolge die B402 in Fahrtrichtung Niederlande. Der Fahrer des VW Golf ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 08:00

    POL-EL: Haselünne - Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

    Haselünne (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 02.07.2026, 21:00 Uhr, und Freitag, dem 03.07.2026, 05:35 Uhr, kam es an der Meppener Straße in Haselünne zu einem Einbruch in ein Geschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine bislang unbekannte Täterschaft einen Gullydeckel in eine Fensterscheibe des Geschäfts und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren