Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Scheunenbrand verursacht hohen Sachschaden

Haren (ots)

Am Samstag, den 04.07.2026, kam es gegen 06:13 Uhr an der Straße Hinterm Busch in Haren zu einem Brand einer Scheune.

Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

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