Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 02.07.2026, 21:00 Uhr, und Freitag, dem 03.07.2026, 05:35 Uhr, kam es an der Meppener Straße in Haselünne zu einem Einbruch in ein Geschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine bislang unbekannte Täterschaft einen Gullydeckel in eine Fensterscheibe des Geschäfts und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Schadensaufstellung liegt bislang nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

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