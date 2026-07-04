PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Haselünne (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 02.07.2026, 21:00 Uhr, und Freitag, dem 03.07.2026, 05:35 Uhr, kam es an der Meppener Straße in Haselünne zu einem Einbruch in ein Geschäft.

Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine bislang unbekannte Täterschaft einen Gullydeckel in eine Fensterscheibe des Geschäfts und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Schadensaufstellung liegt bislang nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.07.2026 – 12:38

    POL-EL: Sögel - Einbruch in Fahrradgeschäft - Drei E-Mountainbikes gestohlen

    Sögel (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026, kam es gegen 23:53 Uhr an der Straße Püttkesberge in Sögel zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine männliche Tätergruppe gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen. Die Täter betraten das Geschäft und entwendeten innerhalb weniger Sekunden drei E-Mountainbikes ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 12:18

    POL-EL: Renkenberge - Wiederholt Radbolzen an Fahrzeug gelöst - Polizei sucht Zeugen

    Renkenberge (ots) - Die Polizei Lathen ermittelt derzeit wegen mehrerer mutmaßlich zusammenhängender Taten zum Nachteil eines Fahrzeughalters und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in den vergangenen Monaten wiederholt Radbolzen an einem weißen Volvo XC60 sowie an einem Wohnmobil gelöst, während die Fahrzeuge auf einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren