Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Renkenberge - Wiederholt Radbolzen an Fahrzeug gelöst - Polizei sucht Zeugen

Renkenberge (ots)

Die Polizei Lathen ermittelt derzeit wegen mehrerer mutmaßlich zusammenhängender Taten zum Nachteil eines Fahrzeughalters und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in den vergangenen Monaten wiederholt Radbolzen an einem weißen Volvo XC60 sowie an einem Wohnmobil gelöst, während die Fahrzeuge auf einem Privatgrundstück in Renkenberge an der Gutshofstraße abgestellt waren. Zudem kam es mehrfach zu weiteren Sachbeschädigungen, unter anderem wurden Türschlösser sowie Ventilkappen der Reifen verklebt.

Das Lösen von Radbolzen kann erhebliche Folgen haben und unter Umständen den Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllen. Glücklicherweise kam es bislang zu keinem Personenschaden.

Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570 in Verbindung zu setzen.

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