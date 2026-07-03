Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Blitzturnier Polizei gibt Hinweise zur Anreise und Parksituation

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Laar (ots)

Am Samstag, den 4. Juli 2026, findet auf dem Gelände des SV Grenzland Laarwald in Laar ein Blitzturnier mit Beteiligung des SV Meppen, des FC Emmen und des HHC Hardenberg statt. Aufgrund des zu erwartenden Besucheraufkommens bittet die Polizei alle Besucherinnen und Besucher, die ausgeschilderte Verkehrsführung sowie die vorgesehenen Parkflächen zu nutzen.

Die Anfahrt zum Sportgelände erfolgt ausschließlich über die Bundesstraße 403.

Besucherinnen und Besucher, die zum Spiel des SV Meppen anreisen, werden gebeten, die entsprechend ausgeschilderten Parkplätze anzusteuern. Fans des FC Emmen und des HHC Hardenberg nutzen bitte die für sie vorgesehenen Parkflächen. Die Parkplätze sind vor Ort entsprechend ausgeschildert.

Um einen möglichst reibungslosen Verkehrsablauf zu gewährleisten, bittet die Polizei darum, den Anweisungen der eingesetzten Einsatzkräfte sowie der Ordnerinnen und Ordner Folge zu leisten. Insbesondere in den An- und Abreisezeiten ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rund um das Veranstaltungsgelände zu rechnen.

Die Polizei empfiehlt eine frühzeitige Anreise und bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihre Unterstützung und gegenseitige Rücksichtnahme.

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