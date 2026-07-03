Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Betrunkener Transporterfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Lingen (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026, kam es gegen 13:30 Uhr auf der B213 zwischen Darme und Lohne zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 55-jähriger Fahrer eines Lkw sowie ein 41-jähriger Fahrer eines Renault Trafic in dieser Reihenfolge die B213 in Fahrtrichtung Lohne. Der 41-Jährige setzte zum Überholen des Lkw an. Als ihm während des Überholvorgangs Gegenverkehr entgegenkam, versuchte er, wieder auf den rechten Fahrstreifen einzuscheren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw.

Anschließend setzte der Fahrer des Renault seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 41-Jährige jedoch wenig später festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 4,72 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

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