Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Fresenburg - Polizei entdeckt professionelle Cannabisplantage mit rund 1.900 Pflanzen

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Fresenburg (ots)

Im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Aurich geführten Ermittlungsverfahrens haben Einsatzkräfte der Polizei am Montag, den 29.06.2026 eine geplante Durchsuchungsmaßnahme an einer Anschrift in Fresenburg durchgeführt. Dabei entdeckten die Ermittler eine professionell betriebene Cannabisplantage.

In dem Gebäude stellten die Einsatzkräfte insgesamt vier vollständig ausgestattete Aufzuchträume fest. Drei der Räume waren in Betrieb und mit rund 1.900 nahezu erntereifen Cannabispflanzen bestückt. Im Anschluss erfolgten umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung und Dokumentation. Hierzu waren zahlreiche Einsatzkräfte über mehrere Stunden im Einsatz.

Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Plantage oder möglichen Verantwortlichen geben können, sich bei der Polizei in Lingen unter der 0591 870 zu melden.

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