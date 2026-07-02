Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Diebstahl einer Regenbogenfahne

Emlichheim (ots)

Im Zeitraum vom 20.06., 20:00 Uhr, bis zum 21.06.2026, 19:00 Uhr, kam es in der Ortschaft Emlichheim an der Dorfstraße, beim dort ansässigen REWE-Markt, zu einem Diebstahl einer Regenbogenfahne. Die bislang unbekannten Täter kippten hierbei den an der Dorfstraße befindlichen Fahnenmast seitlich um, damit die Regenbogenfahne abmontiert und im Anschluss entwendet werden konnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/87-0 in Verbindung zu setzten. / eot

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell