Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Neuenhaus - Geldbörse aus Sporttasche gestohlen - Zeugen gesucht
Neuenhaus (ots)
Gestern zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr kam es im Dinkelbad in Neuenhaus zu einem Diebstahl. Bislang unbekannter Täter entwendete eine Geldbörse aus einer Sporttasche, die sich in einer Sammelumkleide befand. Die Polizei in Emlichheim bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell