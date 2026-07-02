POL-EL: Neuenhaus - Geldbörse aus Sporttasche gestohlen - Zeugen gesucht

Laar (ots) - Wie die Polizei erst im Nachgang erfuhr, kam es am Dienstag, den 30.06.2026, gegen 19:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Straßen Am Kanal und Westerfeld in Laar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 13-Jährige die Straße Am Kanal und beabsichtigte, die Straße ...

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