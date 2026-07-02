Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Esterwegen (ots)

Zwischen Dienstag, dem 30.06.2026, 20:00 Uhr, und Mittwoch, dem 01.07.2026, 08:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus an der Kolpingstraße in Esterwegen zu verschaffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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