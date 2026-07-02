Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - 13-Jährige bei Zusammenstoß mit Pedelec schwer verletzt

Haselünne (ots)

Am Mittwoch, den 01.07.2026, kam es gegen 18:05 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Hammer Straße in Haselünne zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrerinnen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei 13-jährige Mädchen nebeneinander den Geh- und Radweg in Richtung Haselünne. Als eine der beiden mit ihrem Pedelec beschleunigte, geriet sie ins Schleudern und kollidierte mit der links neben ihr fahrenden 13-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt. Die zweite Beteiligte erlitt leichte Verletzungen. Beide Mädchen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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