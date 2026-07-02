Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Kleinkraftradfahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Lünne (ots)

Am Mittwoch, den 01.07.2026, kam es gegen 21:20 Uhr auf der K308 bei Lünne zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seiner Simson die K308 aus Richtung B70 kommend in Richtung Listrup. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 64-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

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