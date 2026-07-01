Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Bushaltestelle mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 1. Juni und dem 23. Juni 2026 wurden die Glasscheiben der Bushaltestelle "Großer Sand" in Dalum mit roter Sprühfarbe beschmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Sachbeschädigung Mitte Juni erfolgt sein. Unter anderem sprühten die bislang unbekannten Täter ein rotes Herz auf die Glasscheiben der Bushaltestelle. Die Polizei Geeste bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Verursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 05937/970050 zu melden.

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