Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Gartenhütte durch Brand zerstört

Thuine (ots)

Am Dienstag, den 30.06.2026, kam es gegen 16:35 Uhr an der Straße Zur Langenhorst in Thuine zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Gartenhütte vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Elektrik beziehungsweise des Stromverteilers in Vollbrand.

Ein 56-jähriger Mann, der den Brand entdeckt hatte, wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Freren, Thuine und Messingen waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

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