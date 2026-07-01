Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zwei Motorroller vom Sportplatz entwendet - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Am Dienstag, den 30.06.2026, kam es zwischen 17:50 Uhr und 19:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Fußballplatzes in Haren zum Diebstahl von zwei Kleinkrafträdern.

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwei verschlossen abgestellte Motorroller, darunter einen schwarzen Peugeot-Roller. Dieser wurde später beschädigt in einem nahegelegenen Gebüsch aufgefunden. Der zweite rot/scharze Roller der Marke Piaggio ist bislang verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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