Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in gewerblich genutzte Immobilie - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Zwischen Freitag, dem 26.06.2026, 14:30 Uhr, und Dienstag, dem 30.06.2026, 11:08 Uhr, kam es an der Elisabethstraße in Lingen zu einem Einbruch in eine gewerblich genutzte Immobilie.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend entwendeten sie Kleingeld, zwei Sonnenbrillen sowie eine Musikbox.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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