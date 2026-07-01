Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Einbruch in Bürogebäude - Tablet, Smartphone und Bargeld entwendet

Lathen (ots)

Zwischen Montag, dem 29.06.2026, 17:30 Uhr, und Dienstag, dem 30.06.2026, 04:53 Uhr, kam es an der Hermann-Kemper-Straße in Lathen zu einem Einbruch in ein Bürogebäude.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren öffneten sie weitere Räume gewaltsam und durchsuchten diese.

Die Täter entwendeten ein Tablet, ein Smartphone sowie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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