Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Handy aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Uelsen (ots)

Am Samstag, dem 27. Juni 2026, kam es zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Gölenkamper Straße in Uelsen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein Mobiltelefon aus einem geparkten BMW. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen sie durch das geöffnete Schiebedachfenster und nahmen das auf dem Beifahrersitz liegende Handy an sich. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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