Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Spelle (ots)

Am Montag, 29.06.2026, gegen 16:01 Uhr, kam es im Bereich der Brookstraße/Imhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rennradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter die Brookstraße aus Richtung Rheiner Straße kommend und beabsichtigte, die Imhofstraße zu überqueren. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden, bevorrechtigten 58-jährigen Rennradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 58-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Rennradfahrer die Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung eines durch Verkehrszeichen 240 ausgewiesenen gemeinsamen Geh- und Radweges.

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