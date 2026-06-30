Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - GPS-Technik aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen gestohlen - Polizei vermutet Zusammenhang

Surwold (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Surwold zu zwei Diebstählen hochwertiger GPS-Technik aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen gekommen. Die Polizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang.

Zwischen Samstag, 27.06.2026, 09:30 Uhr, und Montag, 29.06.2026, 08:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Fahrzeughalle an der Feldstraße. Dort öffneten sie gewaltsam die Fahrerkabine eines John-Deere-Ackerschleppers und entwendeten einen GPS-Empfänger sowie zwei Displays. Es entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

In einem weiteren Fall gelangten unbekannte Täter zwischen Freitag, 26.06.2026, 18:00 Uhr, und Montag, 29.06.2026, 11:00 Uhr, in eine Halle an der Kreuzallee. Dort öffneten sie gewaltsam die Tür eines John-Deere-Ackerschleppers und entwendeten einen GPS-Tracker sowie einen Monitor aus dem Fahrerraum. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob beide Taten im Zusammenhang stehen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Feldstraße oder der Kreuzallee beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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