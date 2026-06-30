Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbrüche in Kino und Strandcafé in Dankern - Polizei prüft Tatzusammenhang

Haren (ots)

In der Nacht zu Montag, 29.06.2026, ist es im Ortsteil Dankern zu zwei Einbrüchen gekommen.

Zwischen Sonntag, 28.06.2026, 20:20 Uhr, und Montag, 29.06.2026, 07:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kino. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten gezielt nach Bargeld.

Im selben Zeitraum drangen unbekannte Täter außerdem gewaltsam in ein nahegelegenes Strandcafé ein. Nachdem dort offenbar kein Bargeld gefunden werden konnte, verschafften sie sich zusätzlich Zutritt zu den Räumlichkeiten der angrenzenden Wasserskianlage. Dort entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld aus dem Kassenbereich. Die Polizei prüft, ob beide Taten von denselben Tätern begangen wurden.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Dankern beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell