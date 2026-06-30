Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Diebstahl von Baumaterialien auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Sögel (ots)

Zwischen Freitag, dem 26.06.2026, 13:00 Uhr, und Montag, dem 29.06.2026, 06:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter Baumaterialien von einer Baustelle am Nordring entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten der Baustelle. Anschließend entwendeten sie unter anderem Kupferrohre, ein Baugerüst sowie Kabel und Kabeltrommeln aus einer Lagerhalle. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle am Nordring beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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