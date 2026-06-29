Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen/B214 - Verkehrsunfall zwischen LKW und Rettungswagen - RTW nach Kollision in Brand geraten

Lingen/B214 (ots)

Am 29.06.2026 gegen 11:38 Uhr kam es auf der B214 zwischen Thuine und Lingen zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW und eines Rettungswagens.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 25-jährige Fahrerin eines Rettungswagens im Rahmen einer Einsatzfahrt unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn die B214 in Richtung Lingen. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger LKW-Fahrer die Strecke in gleicher Richtung und beabsichtigte, nach links in die Straße "Am Forstpfad" abzubiegen.

Im Zuge eines Überholvorgangs des Rettungswagens kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. In der Folge geriet der Motorraum des Rettungswagens in Brand, welcher durch die Feuerwehr mit rund 15 Einsatzkräften schnell gelöschte werden konnte.

Die 25-jährige Fahrerin des Rettungswagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 41-jährige Mitfahrer sowie ein 26-jähriger weiterer Insasse des Rettungswagens wurden ebenfalls verletzt. Die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch unklar, beide befinden sich in medizinischer Behandlung.

Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die B214 für mehrere Stunden voll gesperrt.

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