Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Fahrrad an der Schleuse Venhaus/Lünne-Heitel entwendet - Eigentümer gesucht

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Lünne (ots)

Im Zeitraum um den 15.06.2026 wurde im Bereich der Schleuse Venhaus / Lünne-Heitel ein Fahrrad der Marke Bulls entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist bislang unklar, wem das Fahrrad gehört. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Fahrrad im genannten Zeitraum unberechtigt entwendet wurde.

Ein Bild des Fahrrades ist der Meldung beigefügt. Die Polizei bittet die Eigentümerin bzw. den Eigentümer oder Personen, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 entgegen.

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