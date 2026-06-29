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POL-EL: Rhede/Dersum - Öffentlichkeitsfahndung: Polizei ergänzt Angaben zu vermisstem 74-Jährigen aus Dersum

POL-EL: Rhede/Dersum - Öffentlichkeitsfahndung: Polizei ergänzt Angaben zu vermisstem 74-Jährigen aus Dersum
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Rhede/Dersum (ots)

Die Polizei ergänzt ihre Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 74-jährigen Bernhard Wilhelm Ambraß aus Dersum.

Nach aktuellen Erkenntnissen wird Herr Ambraß bereits seit den späten Abendstunden des 21.06.2026 vermisst.

Ein von ihm genutzter Pkw wurde zwischenzeitlich in Rhede aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass der Vermisste von dort aus zu Fuß unterwegs ist.

Herr Ambraß war zuletzt wie folgt bekleidet:

braune Hose

hellblaues, langärmeliges Hemd graue Jacke

Zudem führt er einen Gehstock mit sich.

Wer Bernhard Wilhelm Ambraß gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 oder über den Polizeinotruf 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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