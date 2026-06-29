Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Rhede/Dersum - Öffentlichkeitsfahndung: Polizei ergänzt Angaben zu vermisstem 74-Jährigen aus Dersum
Rhede/Dersum (ots)
Die Polizei ergänzt ihre Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 74-jährigen Bernhard Wilhelm Ambraß aus Dersum.
Nach aktuellen Erkenntnissen wird Herr Ambraß bereits seit den späten Abendstunden des 21.06.2026 vermisst.
Ein von ihm genutzter Pkw wurde zwischenzeitlich in Rhede aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass der Vermisste von dort aus zu Fuß unterwegs ist.
Herr Ambraß war zuletzt wie folgt bekleidet:
braune Hose
hellblaues, langärmeliges Hemd graue Jacke
Zudem führt er einen Gehstock mit sich.
Wer Bernhard Wilhelm Ambraß gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 oder über den Polizeinotruf 110 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
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