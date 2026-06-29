Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Feuerwehreinsatz nach Stichflamme an Papierpresse

Lingen (ots)

Am Montag, den 29.06.2026, kam es gegen 07:26 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Lindenstraße in Lingen zu einem Feuerwehreinsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel einer 25-jährigen Mitarbeiterin versehentlich ein Etikettiergerät in eine Papierpresse. Kurz darauf kam es zu einer Stichflamme sowie einer leichten Rauchentwicklung.

Die alarmierte Feuerwehr überprüfte die Papierpresse. Ein Schaden oder ein fortbestehendes Brandgeschehen konnte nicht festgestellt werden.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

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