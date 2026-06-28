Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede/Dersum - Bernhard Wilhelm Ambraß vermisst - Polizei bittet um Mithilfe (Korrektur Ort)

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Rhede/Dersum (ots)

Seit gestern, 27.06.2026, 19:00 Uhr, wird der 74-jährige Bernhard Wilhelm Ambraß aus Dersum vermisst.

Ein durch ihn mitgeführter Pkw konnte in Rhede festgestellt werden. Er ist aktuell vermutlich zu Fuß unterwegs.

Wer Bernhard Wilhelm Ambraß gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 oder über den Notruf der Polizei 110 zu melden.

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