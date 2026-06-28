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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum - Bernhard Wilhelm Ambraß vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-EL: Dersum - Bernhard Wilhelm Ambraß vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Dersum (ots)

Seit gestern, 27.06.2026, 19:00 Uhr, wird der 74-jährige Bernhard Wilhelm Ambraß aus Dersum vermisst. Es ist zu Fuß unterwegs.

Wer Bernhard Wilhelm Ambraß gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 oder über den Notruf der Polizei 110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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