Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum - Bernhard Wilhelm Ambraß vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Dersum (ots)

Seit gestern, 27.06.2026, 19:00 Uhr, wird der 74-jährige Bernhard Wilhelm Ambraß aus Dersum vermisst. Es ist zu Fuß unterwegs.

Wer Bernhard Wilhelm Ambraß gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 oder über den Notruf der Polizei 110 zu melden.

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