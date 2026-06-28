Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Automat am Bahnhof aufgebrochen
Bad Bentheim (ots)
Gestern Morgen kam es in der Straße Am Bahnhof zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten einen Automaten in der Bahnhofshalle auf und entwendeten Bargeld daraus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.
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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
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