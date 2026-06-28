Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus
Geeste (ots)
In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es in der Straße Geestmoor zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.
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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
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