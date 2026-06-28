PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Geeste (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es in der Straße Geestmoor zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Wohn- und Geschäftshaus. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.06.2026 – 08:00

    POL-EL: Lingen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Lingen (ots) - Gestern gegen 12:10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Schulstraße auf Höhe der Hausnummer 21 in Lingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 62-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Schulstraße aus Richtung Lengericher Straße. An der Kreuzung übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen eine von rechts kommende und bevorrechtigte 72-jährige Radfahrerin. Es kam zum ...

    mehr
  • 27.06.2026 – 07:55

    POL-EL: Geeste - Einbruchsdiebstahl auf Friedhof - Zeugen gesucht

    Geeste (ots) - Zwischen Mittwoch, 17. Juni, 15:00 Uhr, und Dienstag, 23. Juni, 15:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen auf dem Friedhof der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus in Groß Hesepe. Aus dem Schuppen entwendeten sie mehrere Gartengeräte. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 11:47

    POL-EL: Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 2. Juli 2026 - Örtlichkeit geändert

    Lingen (ots) - Der nächste Motorradfahrerstammtisch der Polizei und der Verkehrswacht findet am 2. Juli 2026 ab 17:00 Uhr in Lingen (Kaiserstraße 10c - Campus der Hochschule) statt. Ein besonderer Programmpunkt ist die Einweisung in das Thema "Erste Hilfe - Defibrillator" durch das DRK Lingen. Darüber hinaus werden die Spendengelder der diesjährigen "PoliTour" an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren