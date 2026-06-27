Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Gestern gegen 12:10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Schulstraße auf Höhe der Hausnummer 21 in Lingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 62-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Schulstraße aus Richtung Lengericher Straße. An der Kreuzung übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen eine von rechts kommende und bevorrechtigte 72-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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