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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Einbruch in Fahrradgeschäft

Dörpen (ots)

Gestern gegen 23:50 Uhr kam es in der Straße Osteck zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Verkaufsraum eines Fahrradgeschäfts. Sie entwendeten mehrere hochwertige Fahrräder. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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