POL-EL: Aschendorf - Einbruch in Lagerraum

Papenburg (ots) - Am Dienstag, den 23.06.2026, kam es gegen 14:45 Uhr auf dem Grader Weg in Papenburg zu einer Nötigung im Straßenverkehr sowie zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Fahrer eines Taxis. Eine Frau war mit ihrem Pkw auf dem Grader Weg in Richtung des Kreuzungsbereiches Grader Weg/Guthofstraße unterwegs. Aufgrund mehrerer am Fahrbahnrand ...

mehr