Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Werkzeuge und Baugeräte von Betriebsgelände gestohlen - Zeugen gesucht
Lingen (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich bereits zwischen dem 30. Mai 2026, 04:40 Uhr, und dem 2. Juni 2026, 22:30 Uhr, Zutritt zu einem Betriebsgelände am Immenweg in Lingen und entwendeten dort mehrere Werkzeuge sowie Baugeräte. Die Polizei Lingen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.
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Huyen-Anh Nguyen
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