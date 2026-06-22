POL-EL: Lingen - Werkzeuge und Baugeräte von Betriebsgelände gestohlen - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots) - Gestern gegen 06:50 Uhr kam es auf der A30 bei Salzbergen zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einem Reisebus. Der Bus, der mit rund 50 Fahrgästen besetzt war, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchbrach das Fahrzeug die Außenschutzplanke und kam in der Berme zum Stillstand. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Rückfragen ...

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