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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Öffentlichkeitsfahndung: Gottfried Kappenberg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-EL: Salzbergen - Öffentlichkeitsfahndung: Gottfried Kappenberg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Salzbergen (ots)

Seit gestern, 20.06.2026, 17:30 Uhr, wird der demente 87-jährige Gottfried Kappenberg aus dem Altenheim St. Josef (Am Feldkampf 17, 48499 Salzbergen) vermisst. Es ist zu Fuß unterwegs.

Wer Gottfried Kappenberg gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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