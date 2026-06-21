PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Tödlicher Verkehrsunfall

Emlichheim (ots)

Gestern gegen 13:00 Uhr kam es auf der Coevordener Straße (B403) bei Emlichheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und insgesamt sechs beteiligten Personen.

Eine 42-jährige Frau befuhr mit einem VW Golf, in dem sich zudem ein 14-jähriger Jugendlicher sowie ein fünfjähriges Mädchen befanden, die Coevordener Straße in Richtung Niederlande. Hinter ihr fuhr ein Peugeot, der von einem 68-jährigen Mann geführt wurde. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 55-jährige Frau. Dahinter war eine 33-Jährige mit einem Kia unterwegs.

Als die Fahrerin des VW Golf beabsichtigte, nach links auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen, verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Dadurch verlangsamte sich auch der nachfolgende Verkehr. Die 33-jährige Fahrerin des Kia erkannte dies nach bisherigen Erkenntnissen zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den VW Golf geschoben.

Die 55-jährige Beifahrerin des Peugeot erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Schwer verletzt wurde der 68-jährige Fahrer des Peugot. Alle anderen beteiligten Personen erlitten leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war die Strecke bis ca. 18:20 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.06.2026 – 10:46

    POL-EL: Zeugen nach Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf der A31 gesucht

    Twist (ots) - Am Samstagmorgen, 20. Juni 2026, kam es gegen 08:00 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein silberner Renault Clio bei Kilometer 134, kurz vor der Anschlussstelle Meppen-Nord, mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer ...

    mehr
  • 20.06.2026 – 08:07

    POL-EL: Dörpen - Täter von Bewohner überrascht

    Dörpen (ots) - Am späten Freitagabend kam es in Dörpen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Dorenkamp. Gegen 23:45 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter auf das rückwärtig gelegene Grundstück des Wohnhauses. Zunächst versuchte er erfolglos, durch Hebeln die Terrassenschiebetür zu öffnen. Anschließend betrat er durch eine unverschlossene Tür das Haus. In der Küche wurde der ...

    mehr
  • 20.06.2026 – 08:07

    POL-EL: Holte-Lastrup - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

    Holte-Lastrup (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es in der Straße "An der Koppel" in Holte-Lastrup zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen 02:53 Uhr und 02:55 Uhr, den Automaten mithilfe von Knallkörpern aufzusprengen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Zigarettenautomat dabei lediglich leicht beschädigt. Nach derzeitigem Stand ist jedoch davon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren