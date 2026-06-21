Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Tödlicher Verkehrsunfall

Emlichheim (ots)

Gestern gegen 13:00 Uhr kam es auf der Coevordener Straße (B403) bei Emlichheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und insgesamt sechs beteiligten Personen.

Eine 42-jährige Frau befuhr mit einem VW Golf, in dem sich zudem ein 14-jähriger Jugendlicher sowie ein fünfjähriges Mädchen befanden, die Coevordener Straße in Richtung Niederlande. Hinter ihr fuhr ein Peugeot, der von einem 68-jährigen Mann geführt wurde. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 55-jährige Frau. Dahinter war eine 33-Jährige mit einem Kia unterwegs.

Als die Fahrerin des VW Golf beabsichtigte, nach links auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen, verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Dadurch verlangsamte sich auch der nachfolgende Verkehr. Die 33-jährige Fahrerin des Kia erkannte dies nach bisherigen Erkenntnissen zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den VW Golf geschoben.

Die 55-jährige Beifahrerin des Peugeot erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Schwer verletzt wurde der 68-jährige Fahrer des Peugot. Alle anderen beteiligten Personen erlitten leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war die Strecke bis ca. 18:20 Uhr voll gesperrt.

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