Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Täter von Bewohner überrascht

Dörpen (ots)

Am späten Freitagabend kam es in Dörpen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Dorenkamp. Gegen 23:45 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter auf das rückwärtig gelegene Grundstück des Wohnhauses. Zunächst versuchte er erfolglos, durch Hebeln die Terrassenschiebetür zu öffnen. Anschließend betrat er durch eine unverschlossene Tür das Haus. In der Küche wurde der Eindringling von einem Bewohner überrascht. Daraufhin ergriff der Täter unverzüglich die Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut entwendet. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell