Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Holte-Lastrup - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Holte-Lastrup (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in der Straße "An der Koppel" in Holte-Lastrup zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen 02:53 Uhr und 02:55 Uhr, den Automaten mithilfe von Knallkörpern aufzusprengen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Zigarettenautomat dabei lediglich leicht beschädigt. Nach derzeitigem Stand ist jedoch davon auszugehen, dass kein Diebesgut entwendet wurde. Zeugen die Hinweise auf die Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

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