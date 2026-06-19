Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Hoogstede (ots)

Gestern gegen 14:50 Uhr kam es auf der Kanalstraße in Hoogstede zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein 49-jähriger Mann war mit seinem schwarzen Opel Zafira auf der Kanalstraße unterwegs. Vor ihm fuhr ein dunkelgrauer Multivan mit niederländischem Kennzeichen, bei dem es sich möglicherweise um einen Renault oder Peugeot gehandelt haben könnte. Nach Angaben des 49-Jährigen soll der bislang unbekannte Fahrer mehrfach grundlos abgebremst haben, sodass er gezwungen gewesen sei, seine Geschwindigkeit ebenfalls deutlich zu reduzieren. Als der 49-Jährige anschließend zum Überholen ansetzte, beschleunigte der Fahrer des Multivans nach bisherigen Erkenntnissen erheblich, wodurch er nicht überholen konnte. Die Polizei Emlichheim bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer beziehungsweise das Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

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