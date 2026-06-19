Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zwei Mädchen bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Spelle (ots)

Gestern gegen 15:05 Uhr sind bei einem Verkehrsunfall in Spelle zwei Mädchen im Alter von 13 Jahren verletzt worden. Die beiden befuhren gemeinsam auf einem E-Scooter die Schapener Straße in Richtung Speller Straße. Auf Höhe der Hausnummer 3 beabsichtigten sie, die Fahrbahn zu überqueren. Dabei übersahen sie einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 71-jährigen Frau geführt wurde und die Schapener Straße in Richtung Venhauser Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Pkw. Die Fahrerin des E-Scooters erlitt schwere Verletzungen. Ihre Mitfahrerin wurde leicht verletzt.

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