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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zwei Mädchen bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Spelle (ots)

Gestern gegen 15:05 Uhr sind bei einem Verkehrsunfall in Spelle zwei Mädchen im Alter von 13 Jahren verletzt worden. Die beiden befuhren gemeinsam auf einem E-Scooter die Schapener Straße in Richtung Speller Straße. Auf Höhe der Hausnummer 3 beabsichtigten sie, die Fahrbahn zu überqueren. Dabei übersahen sie einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 71-jährigen Frau geführt wurde und die Schapener Straße in Richtung Venhauser Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Pkw. Die Fahrerin des E-Scooters erlitt schwere Verletzungen. Ihre Mitfahrerin wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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